Nueva Zelanda emite alerta de tsunami tras sismo de magnitud 5,9

Santiago

Las autoridades de Nueva Zelanda emitieron este jueves una alerta de tsunami luego de que un sismo de magnitud 5,9 se registrara frente a la costa oeste de la Isla Sur.

La Agencia Nacional de Manejo de Emergencias instó a los habitantes de las zonas costeras potencialmente afectadas a evacuar de inmediato hacia sectores elevados o lo más alejados posible del borde costero.

“Los vecinos de las áreas afectadas deben dirigirse hacia la zona elevada más cercana fuera de las áreas de evacuación por tsunami, o tan al interior como sea posible”, señaló el organismo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de víctimas ni de daños asociados al terremoto, mientras continúan monitoreando la evolución del evento y el posible impacto de olas en el litoral.