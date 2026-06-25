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Michael Clark vuelve a la Fiscalía y deja un claro mensaje sobre la investigación que lo involucra

El expresidente de Azul Azul acudió por segundo día consecutivo a la Fiscalía Oriente para declarar en el marco de la investigación por el caso Sartor.

Daniel Ramírez

Rocío Ayala

Michael Clark vuelve a la Fiscalía y deja un claro mensaje sobre la investigación que lo involucra

El expresidente de Azul Azul, Michael Clark, acudió este jueves por segundo día consecutivo a la Fiscalía Oriente para prestar declaración en el marco de la investigación por el caso Sartor y la compra de acciones de la concesionaria que administra a Universidad de Chile.

Antes de ingresar a las dependencias del Ministerio Público, Clark se mostró confiado respecto al proceso y explicó que la investigación requiere tiempo. “Estoy tranquilo y contento con la oportunidad de volver a la Fiscalía para seguir explicando. Ayer fue un día largo, hay harto que conversar; este es un proceso largo y las cosas tienen que quedar bien explicadas”, señaló el exdirigente, quien estuvo cerca de 12 horas en la Fiscalía el día de ayer.

Además, el exmandamás de Universidad de Chile evitó profundizar en el contenido de la investigación, argumentando que primero debe colaborar con las diligencias que encabeza la Fiscalía Oriente.

“Mientras las diligencias no acaben, yo no voy a hablar mucho, porque primero tengo que hablar con el Ministerio Público. Ojalá que se aclare todo y esto pueda tener el mejor final”, cerró Michael Clark.

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