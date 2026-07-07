Estados Unidos bombardea Irán tras ataques en el estrecho de Ormuz y aumenta el temor a una nueva escalada militar

Estados Unidos lanzó este martes una serie de ataques militares contra objetivos en Irán, en respuesta a los recientes ataques atribuidos a Teherán contra tres buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que las operaciones buscan imponer “altos costos” a Irán por atacar embarcaciones civiles en aguas internacionales.

Desde la administración estadounidense aseguraron que la respuesta no será limitada. “Esto es un castigo. No terminará por un tiempo”, señaló un funcionario.

En paralelo, Washington anunció el restablecimiento de las sanciones sobre las ventas de petróleo iraní, revirtiendo una de las principales concesiones otorgadas durante las negociaciones para mantener abierto el paso por el estrecho de Ormuz. Tras el anuncio, el precio del crudo Brent subió más de un 5%.

Medios estatales iraníes reportaron explosiones en las ciudades portuarias de Bandar Abbas y Sirik, además de la isla de Qeshm, poco después de iniciarse los bombardeos estadounidenses.

La escalada ocurre mientras el presidente Donald Trump participa en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, donde la seguridad en el estrecho de Ormuz se perfila como uno de los principales temas de discusión entre los líderes de la alianza.

Las nuevas hostilidades aumentan la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones entre Washington y Teherán y elevan la preocupación internacional por el impacto que el conflicto podría tener en la navegación comercial y en el suministro energético global.