La acción del Mundial 2026 no se detiene y el pasado fin de semana arrancó la disputa de los octavos de final.

Al respecto, este martes se disputará un choque a priori parejo y que involucra a uno de los sobrevivientes sudamericanos en el cuadro, Colombia.

Los cafetaleros se impusieron a Ghana y ahora deberán medirse contra Suiza, que viene de despachar con claridad a Argelia.

¿Cuándo y a qué hora juega Suiza vs. Colombia en el Mundial 2026?

El encuentro se disputará este martes 7 de julio a las 16:00 horas de Chile, y la acción se llevará a cabo en el BC Place Vancouver, en Canadá.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Suiza y Colombia?

El compromiso se podrá seguir por ADN Deportes y ADN.CL; y será transmitido en televisión abierta en Chilevisión y por cable en Chile a través de DSports, canal exclusivo para los clientes de Directv.

Además, estará disponible a través de las siguientes plataformas de streaming: Disney+, MICHV, DGO, Paramount + y DAZN.