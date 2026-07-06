FINAL. Colombia - Suiza en vivo: goles, resultado y cómo ver el Mundial 2026 en Chile, en directo
El cuadro cafetalero quiere seguir sorprendiendo en la Copa del Mundo. Transmite ADN Deportes.
La acción del Mundial 2026 no se detiene y el pasado fin de semana arrancó la disputa de los octavos de final.
Al respecto, este martes se disputará un choque a priori parejo y que involucra a uno de los sobrevivientes sudamericanos en el cuadro, Colombia.
Los cafetaleros se impusieron a Ghana y ahora deberán medirse contra Suiza, que viene de despachar con claridad a Argelia.
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El encuentro se disputará este martes 7 de julio a las 16:00 horas de Chile, y la acción se llevará a cabo en el BC Place Vancouver, en Canadá.
¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Suiza y Colombia?
El compromiso se podrá seguir por ADN Deportes y ADN.CL; y será transmitido en televisión abierta en Chilevisión y por cable en Chile a través de DSports, canal exclusivo para los clientes de Directv.
Además, estará disponible a través de las siguientes plataformas de streaming: Disney+, MICHV, DGO, Paramount + y DAZN.
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