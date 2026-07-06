Jorge Valdivia llama a un programa de farándula en vivo para hacer un fuerte descargo: “Me resulta molesto...”

Durante la semana pasada, Nidyan Fabregat y Daniela Aránguiz protagonizaron un intenso cruce de declaraciones luego de que la modelo española anunciara su embarazo.

Tras la polémica entre ambas, Fabregat participó en el programa Zona de Estrellas, donde aseguró que su enemistad con Aránguiz comenzó después de que esta tuviera un affaire con su exmarido, Jorge Valdivia.

Este lunes, en el programa Hay que decirlo, el exfutbolista llamó al panel para desahogarse y lanzar un fuerte descargo.

“Quería partir diciendo que estas cosas de las que ustedes hablan... Yo nunca llamo, ni siquiera intento que alguien me defienda, porque estas cosas son como cuando uno demanda y queda en nada. Entonces, lo mismo siento yo y pienso que se genera este tipo de noticias”, comenzó diciendo.

“Imagínate el tiempo que perdería en contar mi versión. Lo encuentro innecesario. Lo mismo pasó con Daniela. Yo estoy un poco cansado de que, cuando ella genera noticia y contenido con sus declaraciones, al final me terminen involucrando a mí”, agregó.

“ ¿Ustedes creen que sirve querellarme? No, es innecesario”

Valdivia continuó con sus descargos y pidió que, si la polémica es entre Daniela Aránguiz y Nidyan Fabregat, se mantenga entre ellas y no lo involucren, ya que actualmente enfrenta un proceso judicial.

“Muchachos, yo estoy en un problema judicial y no me sirve de nada estar llamando a los programas. Estoy en otra etapa de mi vida. Me incomoda porque tengo una nueva pareja, ella tiene hijos y, pucha, me resulta molesto que siempre que Daniela esté metida en una noticia me involucren a mí”, comentó.

Luego, profundizó en su postura sobre la posibilidad de tomar acciones legales.

“Siempre hay un momento en el que uno tiene que hablar. Cuando a uno le están pegando todo el rato, dice: ‘Ya me cansé y voy a demandar’. Pero no siempre pasa cuando hablan de ti; al final, demandar es una pérdida de tiempo para todos. Yo siempre la dejo pasar, pero también me resulta incómodo que, cada vez que Daniela diga algo, me involucren. El problema de Nidyan es con ella, no conmigo”.

“¿Ustedes creen que sirve querellarme? No, es innecesario”, añadió.

Finalmente, el exfutbolista de la Roja cerró su llamado pidiendo que no se le involucre más en este tipo de polémicas, ya que, a su juicio, los hechos ocurridos hace “20 años son irrelevantes”, pues “cada uno avanzó con su vida”.