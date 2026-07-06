Hombre permanece en estado crítico tras ser atropellado por tren de carga en La Cruz

Un hombre permanece internado con lesiones de extrema gravedad luego de ser atropellado por un tren de carga durante la madrugada del domingo en la comuna de La Cruz, en la provincia de Quillota, región de Valparaíso.

El accidente ocurrió pasadas las 03:00 horas, a la altura del paradero 20 y medio, en un paso irregular ubicado en las cercanías de la intersección de avenida 21 de Mayo con la línea férrea.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho se produjo por causas que aún están siendo investigadas por las autoridades.

Equipos de emergencia realizaron operativo de rescate en plena madrugada

Tras la alerta, hasta el lugar llegaron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de La Cruz, personal del SAMU, Carabineros y otros equipos de emergencia.

En el sitio del accidente, los equipos realizaron labores de rescate, estabilización y atención del afectado, quien presentaba lesiones de alta complejidad tras el impacto con la máquina ferroviaria.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de La Cruz, Mauricio Arancibia, confirmó que la víctima fue trasladada al Hospital Biprovincial, donde permanece internada bajo atención médica.

Las circunstancias del atropello ferroviario continúan siendo indagadas por los organismos competentes, especialmente considerando que el accidente ocurrió en un paso irregular cercano a la línea férrea. La investigación deberá establecer cómo se produjo el ingreso del afectado al sector y la dinámica exacta del impacto.