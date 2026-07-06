Actor de TVN impacta con radical cambio físico tras bajar 15 kilos: “Fue una prueba de disciplina”

El actor Pepe López sorprendió con una radical transformación física para su nuevo desafío en TVN.

El intérprete bajó cerca de 15 kilos para dar vida a Jorge, protagonista masculino de Amor sin Culpas, la nueva teleserie vertical del canal público que se estrenará este miércoles 8 de julio.

La producción, que también cuenta con Loreto Aravena y Ricardo Fernández en roles protagónicos, sigue la historia de Ana, una exitosa empresaria wellness que atraviesa una crisis matrimonial junto a Pablo, hasta que la llegada de Jorge, un joven y carismático vedetto, cambia por completo su vida.

Pepe López revela el exigente proceso físico

Para interpretar a un vedetto, López debió modificar su alimentación, entrenamiento y rutina diaria durante varios meses. “Fue probablemente el desafío físico más grande que me ha tocado asumir como actor. Bajé cerca de 15 kilos durante el proceso y durante varios meses mi rutina giró completamente en torno al objetivo”, contó el actor.

El comunicador también detalló que su preparación incluyó jornadas de entrenamiento todos los días. “Generalmente hacía una hora de cardio en ayunas en la mañana y después una sesión de pesas. Tuve que aprender a desarrollar buenos hábitos alimenticios, y yo creo que esa fue la clave”, explicó. En esa línea, aseguró que el cambio no fue solo físico: “Más que una transformación estética, fue una prueba de disciplina”.

El actor reconoció que este proceso también le dejó una enseñanza personal. “Descubrí que somos capaces de mucho más de lo que creemos”, afirmó. Luego agregó: “Me di cuenta de que los límites muchas veces están en la cabeza”.

Amor sin Culpas marca el regreso de López a las teleseries verticales de TVN tras protagonizar Auditoría de Amor, donde interpretó a Bruno. Sobre esta nueva oportunidad, el actor expresó su entusiasmo: “TVN me abrió una puerta importante el año pasado y volver ahora, con más experiencia y más herramientas, tiene un significado muy especial”.