Tras la muerte de Fernando Kliche: el especial gesto con el que Canal 13 rendirá homenaje al actor

Tras la muerte de Fernando Kliche, ocurrida este viernes 3 de julio a los 71 años, Canal 13 preparó un homenaje televisivo para recordar parte de la trayectoria del actor.

La señal 13Rec , dedicada a programas históricos del canal, reexhibirá durante este fin de semana contenidos en los que participó el intérprete, quien tuvo una extensa relación con la estación desde la década de los 80.

Canal 13 homenajeará a Fernando Kliche con programas especiales

El primer espacio será Café de los recuerdos, programa emitido originalmente en 2024, donde Fernando Kliche repasó parte de su carrera en conversación con Maly Jorquiera.

El capítulo será reemitido este sábado a las 14:00 horas. Además, tendrá una segunda emisión el domingo a las 15:00 horas.

A ese homenaje se suma la actual emisión de Venga conmigo, específicamente su temporada de 1996, donde Kliche participó en el sketch Mi tío y yo junto a Cristián de la Fuente.

Dicho programa forma parte de la parrilla habitual de 13Rec y se transmite de lunes a viernes a las 17:00 horas, además de los domingos a las 16:00 y 18:00 horas.

La carrera de Fernando Kliche estuvo estrechamente ligada a Canal 13. En esa señal comenzó su etapa como figura de teleseries a principios de los años 80, con producciones como Casagrande y Alguien por quien vivir.

Su mayor popularidad llegó en los años 90, especialmente por su rol de Octavio Silva, el galán antagónico de Marrón glacé, estrenada en 1993. Luego participó en teleseries como Champaña, El amor está de moda y Eclipse de luna.

En los años 2000 también fue parte de producciones como Lola y Corazón rebelde. Su última teleserie en Canal 13 fue Amor a la catalán, emitida en 2019.

Antes de morir, Kliche estaba preparando su retorno a este tipo de ficciones de la mano del área dramática de Mega.