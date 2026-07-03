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Prisión preventiva para Dayonis Orozco por crimen del carabinero Emanuel Sánchez

Dayonis Orozco, conocido como el “Botija”, llegó a Chile tras ser detenido en Colombia.

Juan Castillo

Alejandra Rojas

Agencia Uno

Agencia Uno

El presunto integrante del Tren de Aragua, Dayonis Junior Orozco Castillo, alias Botija, quedó en prisión preventiva tras ser extraditado desde Colombia y llegar a Chile, donde enfrentará a la justicia por su participación en el homicidio del carabinero Emanuel Sánchez Soto.

El imputado fue trasladado tras su arribo al país en un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, Interpol Santiago y la Fuerza Aérea de Chile.

La medida cautelar deberá cumplirla en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad, dada la gravedad de los hechos investigados.

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También será formalizado por el crimen de Ronald Ojeda

Orozco es investigado por el asesinato del suboficial mayor de Carabineros de Chile, ocurrido el 10 de abril de 2024 en la comuna de Quinta Normal. De acuerdo con los antecedentes del caso, Sánchez habría intervenido para frustrar un robo cuando fue atacado a disparos.

El ciudadano extranjero era considerado uno de los más buscados por las autoridades chilenas en el marco de esta causa. Fue detenido en abril de 2024 en Popayán, Colombia, durante un operativo conjunto entre organismos de seguridad de Colombia, Chile y Perú.

Además de esta investigación, este sábado Orozco será formalizado en San Bernardo por otra causa. También deberá comparecer en el Centro de Justicia de Santiago por el caso del crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, hecho que mantiene abiertas distintas diligencias vinculadas al crimen organizado transnacional.

Su extradición fue autorizada por el Tribunal Supremo colombiano, luego de descartar que los delitos imputados tuvieran carácter político. Con su llegada a Chile, el Ministerio Público podrá avanzar en causas de alta connotación pública que involucran al Tren de Aragua y a uno de sus presuntos integrantes más buscados.

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