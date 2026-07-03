Dos penales fallados condenaron a Australia: Egipto se impone desde los doce pasos y avanza a los octavos del Mundial 2026 / Robbie Jay Barratt - AMA

Este viernes, Egipto se instaló en los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar a Australia en la ronda de dieciseisavos, encuentro que se disputó en Dallas, Estados Unidos.

El conjunto egipcio comenzó ganando el partido mediante un gol de cabeza de Emam Ashour al minuto 12. Sin embargo, un autogol de Mohamed Hany, a los 55′, permitió que la selección australiana empatara el encuentro.

El 1-1 se mantuvo hasta el pitazo final del tiempo reglamentario, por lo que el encuentro se extendió a la prórroga, donde ninguno de los dos equipos logró romper la igualdad. Así las cosas, todo se definió en la tanda de penales.

En Australia, Harry Soutarr envió su disparo a las nubes y Lucas Herrington estrelló su remate en el travesaño, mientras que en Egipto todos anotaron desde los doce pasos.

De esta forma, el combinado africano se impuso por 4-2 en los penales y clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo, instancia donde jugará contra el ganador de la llave entre Argentina y Cabo Verde.

Revisa los goles del triunfo de Egipto sobre Australia

¡SE ABRIÓ RÁPIDO EL PARTIDO! Emam Ashour cabeceó con facilidad y marcó el primero de Egipto ante Australia.



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SE VIENE UN ST DE LOCOS: Mohamed Hany quiso despejar y marcó en contra el 1-1 de Australia vs. Egipto



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