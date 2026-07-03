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Lluvia en Santiago este fin de semana: confirman la hora exacta y la cantidad de agua que caerá en la RM

Las precipitaciones serían “en distintos sectores y de diversa intensidad”, sostuvo el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton.

Sebastián Escares

Lluvia en Santiago este fin de semana: confirman la hora exacta y la cantidad de agua que caerá en la RM

Tras varios días con bajas temperaturas en la capital, todo parece indicar que las precipitaciones retornarán a la región Metropolitana durante este fin de semana.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, en su último reporte del tiempo afirmó que en la capital se registrarán cerca de 8 milímetros (mm) de precipitaciones en los próximos días.

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Según señaló el especialista, frente a la costa de la zona central hay un área nubosa circulando, la cual traería lluvias “no solamente en Santiago, sino que en la costa”.

¿A qué hora parten las precipitaciones en la capital?

En el caso de la región Metropolitana, las precipitaciones se harían presentes durante este sábado 4 de julio, alrededor de las 17:00 y 18:00 horas.

La lluvia sería “en distintos sectores y de diversa intensidad. También se va a manifestar con nieve en los sectores de cordillera”, precisó el meteorólogo.

En esa misma línea, Jaime Leyton explicó que “las provincias de Talagante, Melipilla y del Maipo van a recibir precipitaciones casi en su totalidad”.

La lluvia sería “más dispersa en la provincia de Santiago, principalmente desde el centro de la ciudad hacia el poniente y sur poniente”.

Por último, Leyton especificó que en el sector oriente de la capital prácticamente no caerán precipitaciones durante este fin de semana.

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