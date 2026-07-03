Corte de luz en Chile: casi 50 mil clientes están sin suministro eléctrico hoy viernes

Durante esta jornada, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que cerca de 50 mil clientes siguen sin suministro eléctrico en Chile.

Esta problemática se arrastra desde el pasado jueves, principalmente en regiones del sur del país, donde los fuertes vientos provocaron diversos estragos.

En ese sentido, según consigna la SEC, al menos 48.271 clientes están sin luz en el país.

Las regiones más afectadas son La Araucanía, con 38.336 hogares sin suministro, seguida de Los Ríos (3.196) y el Maule (1.795).

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Mientras que las comunas con mayor número de afectación son Pucón (16.446), Villarrica (8.985), y Cunco (3.455).