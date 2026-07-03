Para el periodista y escritor chileno Emilio, la homosexualidad nunca fue suficiente para explicar quién era. Esa búsqueda de identidad terminó convirtiéndose en Cola de Pez, un poemario que mezcla autobiografía, poesía y reflexión sobre la experiencia de crecer siendo una persona visiblemente disidente en Chile.

En conversación con ADN.cl, el autor explicó que el libro nació tras una profunda crisis personal.

“La homosexualidad no fue suficiente para definirme. Como hombre gay no me sentía un hombre gay, me sentía algo raro”, recordó. Esa inquietud lo llevó a investigar referentes como Hans Christian Andersen, Pedro Lemebel y Víctor Hugo Robles, hasta encontrar un concepto que hoy reivindica: ser “cola”.

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Para Emilio, existe una diferencia entre el homosexual que logra encajar en los estándares sociales y quienes hacen visible su diferencia. “Se higienizó la comunidad para hacerla más aceptable. Quedamos atrás los travestis, las personas trans, no binarias y los colas, que somos los homosexuales visibles”, afirmó.

El autor también defendió la resignificación de palabras históricamente utilizadas como insulto. “Cuando uno se asume cola o travesti, el otro se queda sin chiste. Es una forma de quitarle al otro el poder. Uno toma el poder de la palabra”, sostuvo.

Aunque reconoce avances en derechos, asegura que la realidad cotidiana sigue marcada por la discriminación. “Nuestra lucha no es casarnos. Nuestra lucha es que nos dejen entrar, que nos respeten y que nos den dignidad”, dijo.

En ese sentido, añadió: “No queremos disfrazarnos de heterosexuales para vivir; queremos vestirnos con nuestra diferencia y aun así poder trabajar, caminar por la calle y habitar los espacios con tranquilidad”.

Sobre el Chile actual, Emilio hizo una reflexión crítica. “Somos un país muy temeroso, muy individualista y muy conservador”, señaló, agregando que esos miedos terminan alimentando discursos que frenan los cambios.

Pese a ese diagnóstico, asegura que seguirá escribiendo desde la misma convicción. “El miedo vive conmigo constantemente, pero uno tiene que hacer las cosas con miedo igual”, confesó. Y concluyó con la idea que atraviesa Cola de Pez: “Existen más formas de ser LGBT y más formas de ser persona. No hace falta rotularse para tener un lugar; existimos pese a nuestra rareza”.