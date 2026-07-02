Irán entra en “máxima alerta” y blinda sus cielos por el funeral de Alí Jamenei

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en un diálogo con estudiantes / Anadolu Agency

rán reforzó sus fronteras y su espacio aéreo ante la llegada de autoridades políticas y religiosas de distintos países para participar en las ceremonias fúnebres del fallecido líder supremo Alí Jamenei.

Las fuerzas terrestres, navales y aéreas intensificaron su despliegue como parte de un amplio operativo de seguridad, según informó el portavoz militar iraní, general de brigada Mohammad Akraminia, quien aseguró que el país se encuentra en una situación de “máxima alerta”.

Las autoridades de aviación también anunciaron restricciones temporales para los vuelos sobre distintas ciudades, entre ellas Teherán y Mashad, durante el periodo de duelo. Irán, además, advirtió a Estados Unidos e Israel que responderá ante cualquier ataque o amenaza durante las ceremonias.

Ceremonias se extenderán hasta el 9 de julio

El primer acto se desarrollará este viernes 3 de julio y estará destinado a altos cargos iraníes y delegaciones internacionales. Entre los asistentes confirmados se encuentra el vicepresidente del máximo órgano legislativo de China, He Wei.

El funeral de Estado comenzará oficialmente el sábado 4 de julio en la mezquita Mosala de Teherán, donde permanecerá el féretro durante el fin de semana. Posteriormente, se realizarán procesiones en la capital, Qom e Irak.

Finalmente, Jamenei será enterrado el jueves 9 de julio en el mausoleo del imán Reza, ubicado en la ciudad nororiental de Mashad. El religioso dirigió la República Islámica durante más de tres décadas y murió el 28 de febrero durante los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Su hijo, Mojtaba Jamenei, fue designado como sucesor en marzo, aunque hasta ahora no ha realizado apariciones públicas desde que asumió el cargo.