;

Irán entra en “máxima alerta” y blinda sus cielos por el funeral de Alí Jamenei

El operativo contempla el despliegue de fuerzas terrestres, navales y aéreas, además de restricciones de vuelo en Teherán, Qom y Mashad. Las ceremonias comenzarán este viernes y se extenderán hasta el 9 de julio.

Cristóbal Álvarez

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en un diálogo con estudiantes

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en un diálogo con estudiantes / Anadolu Agency

rán reforzó sus fronteras y su espacio aéreo ante la llegada de autoridades políticas y religiosas de distintos países para participar en las ceremonias fúnebres del fallecido líder supremo Alí Jamenei.

Las fuerzas terrestres, navales y aéreas intensificaron su despliegue como parte de un amplio operativo de seguridad, según informó el portavoz militar iraní, general de brigada Mohammad Akraminia, quien aseguró que el país se encuentra en una situación de “máxima alerta”.

Las autoridades de aviación también anunciaron restricciones temporales para los vuelos sobre distintas ciudades, entre ellas Teherán y Mashad, durante el periodo de duelo. Irán, además, advirtió a Estados Unidos e Israel que responderá ante cualquier ataque o amenaza durante las ceremonias.

Ceremonias se extenderán hasta el 9 de julio

El primer acto se desarrollará este viernes 3 de julio y estará destinado a altos cargos iraníes y delegaciones internacionales. Entre los asistentes confirmados se encuentra el vicepresidente del máximo órgano legislativo de China, He Wei.

El funeral de Estado comenzará oficialmente el sábado 4 de julio en la mezquita Mosala de Teherán, donde permanecerá el féretro durante el fin de semana. Posteriormente, se realizarán procesiones en la capital, Qom e Irak.

Finalmente, Jamenei será enterrado el jueves 9 de julio en el mausoleo del imán Reza, ubicado en la ciudad nororiental de Mashad. El religioso dirigió la República Islámica durante más de tres décadas y murió el 28 de febrero durante los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Su hijo, Mojtaba Jamenei, fue designado como sucesor en marzo, aunque hasta ahora no ha realizado apariciones públicas desde que asumió el cargo.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad