Se pudrió todo tras la eliminación en el Mundial: figura de Senegal renuncia a la selección y carga contra su DT / Anadolu

Pape Gueye, una de las principales figuras de Senegal, anunció que no volverá a jugar por su selección mientras continúe el actual cuerpo técnico encabezado por Pape Thiaw. El mediocampista tomó esta decisión tras la eliminación de su país en el Mundial 2026.

La selección senegalesa quedó fuera del torneo en los dieciseisavos de final luego de caer 3-2 frente a Bélgica. El conjunto europeo selló la clasificación con un gol convertido en los minutos finales de la prórroga.

Después del partido, Gueye lanzó un potente mensaje a través de sus redes sociales. “Volveré para decirles unas palabras con respecto a la eliminación... pero hoy anuncio que, mientras siga este cuerpo técnico, haré una pausa en la selección”, escribió en una historia de Instagram.

Durante el duelo contra Bélgica, Pape Gueye fue reemplazado al minuto 66, cuando Senegal todavía mantenía una ventaja de 2-0. En la conferencia de prensa postpartido, el técnico senegalés Pape Thiaw explicó que la sustitución se debió al desgaste físico del jugador.

Sin embargo, el propio Gueye desmintió la versión entregada por el DT. En diálogo con los medios en zona mixta, el volante afirmó que se encontraba en condiciones físicas para continuar en el terreno de juego, dejando en evidencia su desacuerdo con la decisión de ser sustituido.