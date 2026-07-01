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La riesgosa moda juvenil de redes sociales que detonó una alerta en el sistema de salud chileno

Videos con tono de broma están impulsando una práctica tóxica que podría terminar en urgencias médicas graves.

Mario Vergara

La riesgosa moda juvenil de redes sociales que detonó una alerta en el sistema de salud chileno

La riesgosa moda juvenil de redes sociales que detonó una alerta en el sistema de salud chileno / Yuliya Taba

Una peligrosa práctica digital encendió las alarmas sanitarias en Chile durante los últimos días. Una serie de retos virales en plataformas online está incentivando a los usuarios a mezclar bebidas alcohólicas con antigripales en polvo.

La ingesta simultánea de ambos compuestos genera un riesgo inminente de sufrir daño hepático grave. El componente base de estos remedios, destinado originalmente a tratar síntomas de resfrío, resulta altamente nocivo cuando interactúa con licores en el organismo.

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El factor de la toxicidad

A través de una declaración pública, el Instituto de Salud Pública (ISP) detalló la magnitud de este problema. El organismo regulador enfatizó que el consumo etílico ya supone una amenaza, y que su combinación con este tipo de fármacos “incrementa significativamente la probabilidad de efectos tóxicos en el hígado”.

De acuerdo con las directrices médicas entregadas por la institución, la dosis máxima recomendada de paracetamol es de 4 gramos diarios para un adulto sano. Alterar esa posología o mezclarla con sustancias no indicadas rompe cualquier barrera de seguridad clínica.

Llamado a frenar la viralidad

Según precisó el ente gubernamental, el tono humorístico con el que circulan estos videos en redes sociales oculta un comportamiento temerario. A esto se suma que la venta de estos medicamentos no exige receta médica, facilitando un acceso descontrolado por parte del público más joven.

Finalmente, el documento del ISP cerró exigiendo a los internautas frenar la cadena de distribución digital. La entidad instó tajantemente a “no replicar este contenido, no experimentar con este tipo de prácticas” y buscar siempre información a través de los canales médicos formales.

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