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La nueva plataforma de denuncias del SIFUP: “Herramienta segura y confidencial”

El Sindicato de Futbolistas Profesionales presentó una nueva herramienta para poder denunciar irregularidades médicas que sufran los jugadores del fútbol chileno.

Lucas San Martín

Agencia Uno

Agencia Uno

Empieza una nueva etapa de cambios en el fútbol chileno. Además de las nuevas reglas que se implementarán en los partidos, se creará un sistema para denunciar irregularidades médicas en los clubes.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) anunció la creación de una plataforma que permitirá a los futbolistas denunciar, de manera anónima, procedimientos irregulares médicos que pongan en riesgo la salud de los jugadores.

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“La salud de los futbolistas no admite improvisaciones. Ningún partido, ningún campeonato y ningún resultado justifican poner en riesgo la integridad física de un jugador”, explicó Luis Marín, presidente del sindicato.

“Con este canal queremos entregar una herramienta segura y confidencial para que los futbolistas puedan denunciar cualquier práctica que vulnere sus derechos o comprometa su bienestar”, añadió.

Algunas de las malas prácticas que detalla el SIFUP son las infiltraciones realizados por personas no autorizadas, ausencia de médicos en partidos o tratamientos que incumplan la normativa sanitaria.

La detección de irregularidades y cómo se puede denunciar

Este nuevo sistema nació a raíz de que el SIFUP detectó distintas malas prácticas en el fútbol profesional chileno que podrían vulnerar la integridad física de los deportistas.

Por esto mismo, la plataforma permitirá prevenir este tipo de situaciones, fortalecer la fiscalización y resguardar los derechos de los jugadores en sus respectivos clubes.

Para poder hacer uso de esta herramienta, se tiene que rellenar un formulario donde hay que responder 11 preguntas para hacer efectiva la denuncia.

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