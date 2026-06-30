;

Inglaterra - Congo: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

La selección dirigida por Thomas Tuchel buscará su paso a los octavos de final ante la sopresiva selección africana.

Nicolás Lara Córdova

Inglaterra - Congo: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Inglaterra - Congo: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV / MAURO PIMENTEL,NICOLAS TUCAT

Los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México ya comenzaron a disputarse a partir del pasado 29 de junio, cuando una de las anfitrionas, Canadá, eliminó a Sudáfrica.

Este miércoles, la selección inglesa que clasificó como primera del Grupo L, al vencer a Croacia y Panamá e igualar con Ghana enfrentará a la República Democrática del Congo que logró su paso a los dieciseisavos de final tras terminar entre los mejores terceros de la competencia.

Revisa también:

ADN

¿Cuándo y a qué hora juegan Inglaterra y Congo por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Congo, válido por los dieciseisavos de final, se disputa este miércoles 1 de julio a las 12:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium ubicado en Atlanta, Estados Unidos.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Inglaterra vs. Congo?

En Chile, el encuentro podrá seguirse por cable. El compromiso será transmitido a través de la señal de DSports.

Además, el partido podrá seguirse vía streaming a través de las plataformas de pago DGO, Paramount+, Prime Video y DAZN.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad