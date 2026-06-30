Inglaterra - Congo: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV / MAURO PIMENTEL,NICOLAS TUCAT

Los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México ya comenzaron a disputarse a partir del pasado 29 de junio, cuando una de las anfitrionas, Canadá, eliminó a Sudáfrica.

Este miércoles, la selección inglesa que clasificó como primera del Grupo L, al vencer a Croacia y Panamá e igualar con Ghana enfrentará a la República Democrática del Congo que logró su paso a los dieciseisavos de final tras terminar entre los mejores terceros de la competencia.

¿Cuándo y a qué hora juegan Inglaterra y Congo por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Congo, válido por los dieciseisavos de final, se disputa este miércoles 1 de julio a las 12:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium ubicado en Atlanta, Estados Unidos.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Inglaterra vs. Congo?

En Chile, el encuentro podrá seguirse por cable. El compromiso será transmitido a través de la señal de DSports.

Además, el partido podrá seguirse vía streaming a través de las plataformas de pago DGO, Paramount+, Prime Video y DAZN.