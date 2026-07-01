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VIDEO. Decepción total en redes: destapan los artistas de La Velada del Año VI y le llueven las críticas a Ibai

El evento que se realizará el próximo 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla encendió la polémica tras la revelación.

Nicolás Lara Córdova

Decepción total en redes: destapan los artistas de La Velada del Año VI y le llueven las críticas a Ibai

A menos de un mes de la esperada “Velada del Año 6”, organizada por el streamer español Ibai Llanos, las redes sociales criticaron duramente al creador de contenido luego de que presentara la cartelera de artistas que participarán en el evento.

“Estos son los artistas que actuarán en ‘La Velada del Año 6’”, comenzó señalando Ibai en un video publicado en su cuenta de Instagram.

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De acuerdo con lo revelado en el registro, los artistas que se presentarán serán Bad Gyal, Anuel, Yandel Sinfónico, Juanes y, por último, Lucho RK & La Pantera.

“Además de estos cinco artistas, habrá otros cinco invitados, pero esa será una sorpresa para el 25 de julio”, comentó.

La revelación generó malestar entre los usuarios, quienes criticaron duramente a Ibai en los comentarios del video.

“Prefiero escuchar un anuncio de YouTube”; “Perfecto, llevaré mis AirPods”; “¿Y los artistas cuándo los revelarás?”; “El peor cartel con diferencia”; y “¿Tanto esperar para eso?”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

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