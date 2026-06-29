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Deportes Concepción suma como refuerzo a un “cortado” en Colo Colo: así fue su particular oficialización

Los lilas ratificaron la incorporación del defensa Cristian Riquelme.

Carlos Madariaga

Deportes Concepción suma como refuerzo a un “cortado” en Colo Colo: así fue su particular oficialización

Deportes Concepción suma como refuerzo a un “cortado” en Colo Colo: así fue su particular oficialización / Daniel Pino/UnoNoticias

Deportes Concepción ha vivido un semestre más que movido en su regreso a la Primera División.

Con cambios de entrenador incluidos, los lilas cerraron la primera rueda evitando por poco el ubicarse en zona de descenso.

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Por lo mismo, en el “León de Collao” precisan de refuerzos con tal de mejorar su rendimiento y hoy lunes se anunció a la primera incorporación.

Tal como adelantó ADN Deportes, el lateral Cristián Riquelme dejó Colo Colo para sumarse a Deportes Concepción tras un 2026 en que ha estado “cortado” por el DT Fernando Ortiz, considerando que apenas ha sumado 86 minutos entre Torneo Nacional y Copa de la Liga.

Quien llegara a los albos a mediados de 2024 recibió una particular bienvenida en el cuadro lila con una presentación gráfica al estilo del videojuego GTA VI. “Mucho éxito en esta nueva etapa con la camiseta Lila”, escribieron en las redes sociales del club para ratificar el arribo del jugador de 22 años.

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