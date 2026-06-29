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VIDEO. “Pateándolo y dándole latigazos”: Graban brutal agresión a un caballo y anuncian querella por delito

El antisocial es arduamente buscado en el sector de Medio Camino, Región del Biobío.

Gonzalo Miranda

Agresión a caballo | Captura de pantalla

Agresión a caballo | Captura de pantalla

Una ola de indignación y rechazo generalizado ha provocado en redes sociales un grave caso de maltrato animal registrado en la comuna de Talcahuano, en la región del Biobío.

Vecinos del sector captaron el preciso momento en que un sujeto agredió violentamente a un caballo que se había desplomado en plena vía pública.

El lamentable episodio ocurrió durante la tarde de este domingo 28 de junio en la calle Diego Portales, ubicada en el sector de Medio Camino. Por razones que se están investigando, el equino (que tiraba de un carretón) cayó al suelo exhausto. En lugar de auxiliarlo, el conductor comenzó a propinarle reiteradas patadas y latigazos con el fin de obligarlo a levantarse.

Los brutales registros viralizados por los propios testigos encendieron las alarmas en la comunidad, obligando la rápida intervención de las autoridades locales.

A través de un comunicado oficial, la Municipalidad de Talcahuano condenó enérgicamente los hechos y anunció medidas inmediatas: “nuestros equipos están recabando todos los antecedentes de esta lamentable situación. Se ha instruido a la Dirección de Medio Ambiente adoptar las acciones correspondientes para verificar el estado del animal y procurar su bienestar y recuperación”.

Asimismo, desde la casa edilicia fueron enfáticos en señalar que no dejarán pasar este acto de crueldad: “Se interpondrán las acciones legales que correspondan en contra de quienes sean individualizados como responsables de la comisión de este delito”, asegurando que realizarán un seguimiento bajo la “máxima seriedad”.

Estado actual del animal

Hacia el cierre de la jornada dominical, comenzaron a circular nuevos registros en las plataformas digitales que mostraron que el caballo afortunadamente logró ponerse nuevamente en pie, tras el violento incidente.

Las organizaciones animalistas y los vecinos del sector exigen que se aplique con todo el rigor la Ley de Tenencia Responsable (conocida como Ley Cholito) para retirar definitivamente al animal de manos de su agresor.

Advertencia: pueden herir sensibilidades

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