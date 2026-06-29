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“Cada vez estamos más cerca..”: el primer mensaje de Keiko Fujimori tras confirmarse su triunfo en elecciones de Perú

La líder de Fuerza Popular se pronunció luego de que la ONPE confirmara el 100% del conteo de votos.

Nelson Quiroz

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GETTY IMAGES / Raul Sifuentes

Keiko Fujimori reaccionó este lunes a la confirmación de su victoria en la segunda vuelta presidencial de Perú, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completara el escrutinio del 100% de las actas.

A través de su cuenta en X, la líder de Fuerza Popular llamó a esperar la proclamación oficial de los resultados con “humildad, prudencia y responsabilidad”.

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Los resultados oficiales dieron a Fujimori el 50,135% de los votos válidos, equivalente a 9.223.396 sufragios, frente al 49,865% obtenido por Roberto Sánchez, quien alcanzó 9.173.755 votos.

La diferencia entre ambos fue de 49.641 preferencias, en una de las elecciones más estrechas de la historia reciente del país.

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“La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE. Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad. Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”, escribió la presidenta electa.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la proclamación oficial se realizará, como máximo, el 3 de julio, mientras que la entrega de credenciales quedó fijada para el 15 de julio. La investidura presidencial está prevista para el 28 de julio, cuando Fujimori asumirá un mandato de cinco años.

El triunfo marca el regreso del fujimorismo al poder tras 25 años y llega luego de tres derrotas consecutivas de Keiko Fujimori en los balotajes de 2011, 2016 y 2021.

Pese al resultado oficial, Roberto Sánchez adelantó que no reconocerá la elección y denunció un presunto fraude en los votos emitidos en el extranjero, acusaciones que hasta ahora no han sido respaldadas por las autoridades electorales.

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