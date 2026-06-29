Por menos de 50 mil votos: Keiko Fujimori es confirmada como presidenta electa de Perú
La candidata de Fuerza Popular logró imponerse en uno de los balotajes más estrechos de la historia reciente del país.
Keiko Fujimori fue confirmada como la nueva presidenta electa de Perú luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyera el escrutinio del 100% de las actas de la segunda vuelta presidencial.
La candidata de Fuerza Popular se impuso por un estrecho margen sobre Roberto Sánchez, en una de las elecciones más reñidas de los últimos años.
Según los resultados oficiales, Fujimori obtuvo el 50,135% de los votos válidos, equivalente a 9.223.396 sufragios, mientras que Sánchez alcanzó el 49,865%, con 9.173.755 votos, una diferencia de 49.641 preferencias. Se trata del cuarto intento presidencial de la líder fujimorista, quien anteriormente había perdido los balotajes de 2011, 2016 y 2021.
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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la proclamación oficial de los resultados se realizará, a más tardar, el 3 de julio, mientras que la entrega de credenciales está programada para el 15 de julio. La ceremonia de investidura presidencial se efectuará el 28 de julio, cuando Fujimori asumirá un mandato de cinco años.
La elección marca el regreso del fujimorismo al poder tras 25 años y pone fin a una campaña caracterizada por una alta fragmentación política. No obstante, el proceso continúa generando controversia, ya que Roberto Sánchez anunció que no reconocerá el resultado y denunció un supuesto fraude en la votación en el extranjero, acusaciones que hasta ahora no han sido respaldadas con pruebas ni acogidas por las autoridades electorales.
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