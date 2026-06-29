Aroldo Maciel revela la magnitud de supuesto sismo en Chile tras terremoto en Venezuela: ojo a lo que dice

Luego de la catástrofe en Venezuela, donde se registraron dos movimientos telúricos de alta magnitud con segundos de diferencia, el nombre de Aroldo Maciel resurgió en Chile.

El investigador brasileño, que por años ha manifestado que puede adelantar, con una técnica, los remezones de la tierra, volvió a ponerse en contacto con Juan Andrés Salfate, el comunicador que alguna vez lo hizo conocido en territorio nacional, y lanzó un mensaje en video.

Según el extranjero, todo estaría conectado y existiría una especie de “migración sísmica” que podría impactar a Chile tras lo acontecido en el país caribeño. Es más, hasta se atrevió con un plazo para el supuesto choque de placas y apuntó a las regiones del sur. “Altísimo riesgo”, fueron sus palabras textuales.

Posteriormente, en una transmisión en vivo con @javiierbriones profundizó en la supuesta magnitud del evento que estaría por llegar.

“La energía inicial está en 7,5″ , afirmó mientras mostraba un mapa con algunas líneas rojas como delimitaciones. “Ahí está, entre Concepción y Valdivia”, añadió.

Unos minutos después, durante el mismo encuentro, se fue con un pronóstico con marcas un poco más levadas. “Esto podría despertar una máxima de un 8,4 o 8,5, que es fuerte igual. Tendría similitud con lo que ocurrió en 2010″.

La revisión de archivos de Maciel puso sobre la mesa la cercanía temporal entre el terremoto de Haití, otro sismo en Japón y la catástrofe del 27 de febrero en territorio nacional.

“Esto sería destructivo, pero no hay que olvidar que tenemos otros tres o cuatro sitios (donde podría ocurrir en el mundo)”, aclaró, apuntando a una posibilidad entre 33% y 35%. “Es lo que pienso yo”, cerró.

***Cabe recordar que la comunidad científica descarta de forma unánime la posibilidad de predecir terremotos con fecha, lugar y magnitud exactos. Los postulados de Aroldo Maciel corresponden a teorías personales que no cuentan con respaldo ni validación de organismos oficiales,