La aterradora profecía sobre el partido Brasil vs Escocia en el Mundial 2026: lo que predijo una vidente / Roger Wimmer/ISI Photos

Durante las últimas semanas, varias publicaciones y videos virales difundieron la supuesta predicción de una vidente que anticipó una situación inédita durante el Mundial 2026.

Una autodenominada guía espiritual, Vó Bahiana, desplegó toda su creatividad y aseguró que, durante un partido, se produciría una “invasión” o abducción extraterrestre.

Varios portales y cuentas en redes sociales replicaron, apuntando al encuentro entre Brasil y Escocia, programado para este miércoles 24 de junio en Miami, Estados Unidos.

En detalle, la mujer habría descrito luces en el cielo y naves que descenderían sobre el estadio, al más puro estilo de una película de Hollywood.

En Chile, nombre como Latife Soto también se refirieron al tema con bastante antelación. “Mucha gente lo va a ver con sus propios ojitos a través del televisor”, afirmó en el programa de Mega La Hora de Jugar.

El tarotista Álvaro Berríos, más conocido como el Sultán de México, fue un poco más precavido a la hora de hablar con Juan Andrés Salfate y Alfredo Lamadrid hace pocos días.

“En un evento deportivo, donde se reúnen muchas personas del mundo, se va a manifestar y abrir una luz en el cielo que va a ser vista y percibible por todo el mundo”, describió. Eso sí, descartó platillos voladores y cosas raras.