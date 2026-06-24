;

La aterradora profecía sobre el partido Brasil vs Escocia en el Mundial 2026: lo que predijo una vidente

Las selecciones se enfrentan hoy en Miami, Estados Unidos.

Javier Méndez

La aterradora profecía sobre el partido Brasil vs Escocia en el Mundial 2026: lo que predijo una vidente

La aterradora profecía sobre el partido Brasil vs Escocia en el Mundial 2026: lo que predijo una vidente / Roger Wimmer/ISI Photos

Durante las últimas semanas, varias publicaciones y videos virales difundieron la supuesta predicción de una vidente que anticipó una situación inédita durante el Mundial 2026.

Una autodenominada guía espiritual, Vó Bahiana, desplegó toda su creatividad y aseguró que, durante un partido, se produciría una “invasión” o abducción extraterrestre.

Varios portales y cuentas en redes sociales replicaron, apuntando al encuentro entre Brasil y Escocia, programado para este miércoles 24 de junio en Miami, Estados Unidos.

Revisa también:

ADN

En detalle, la mujer habría descrito luces en el cielo y naves que descenderían sobre el estadio, al más puro estilo de una película de Hollywood.

En Chile, nombre como Latife Soto también se refirieron al tema con bastante antelación. “Mucha gente lo va a ver con sus propios ojitos a través del televisor”, afirmó en el programa de Mega La Hora de Jugar.

El tarotista Álvaro Berríos, más conocido como el Sultán de México, fue un poco más precavido a la hora de hablar con Juan Andrés Salfate y Alfredo Lamadrid hace pocos días.

“En un evento deportivo, donde se reúnen muchas personas del mundo, se va a manifestar y abrir una luz en el cielo que va a ser vista y percibible por todo el mundo”, describió. Eso sí, descartó platillos voladores y cosas raras.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad