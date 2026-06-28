Daniel Núñez asegura que el PC dará la pelea en reforma de Reconstrucción: “No aceptaremos quedar al margen”

El senador Daniel Núñez (PC) afirmó que su partido participará de forma activa en la discusión en particular de la reforma de Reconstrucción impulsada por el Gobierno, pese a cuestionar que el Ejecutivo no haya recogido hasta ahora las propuestas planteadas por la oposición.

Según el parlamentario, una iniciativa tributaria de esta magnitud no puede avanzar solo con una mayoría estrecha en el Congreso, sino que requiere acuerdos más amplios para entregar estabilidad política y certeza económica.

En esa línea, Núñez criticó la estrategia del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, acusando que La Moneda ha optado por “imponer” su mayoría parlamentaria en vez de abrir una negociación real con los distintos sectores representados en el Congreso.

El senador sostuvo que el oficialismo tiene la obligación de escuchar a todas las fuerzas políticas y descartó que el Partido Comunista acepte quedar fuera del debate legislativo.

Durante la discusión en comisiones, la oposición buscará ingresar un paquete de indicaciones comunes, aunque cada colectividad podrá sumar propuestas propias. Entre los puntos que preocupan al PC están la repatriación de capitales, el tratamiento de las criptomonedas y los efectos fiscales que podría generar la rebaja de impuestos incluida en el proyecto.

Respecto al fondo de la reforma, Núñez aseguró que su partido respaldará las medidas directamente vinculadas con la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios. Sin embargo, reiteró su rechazo a la reducción del impuesto de primera categoría, argumentando que esa medida podría afectar de manera importante la recaudación fiscal.

Además, el legislador planteó que los problemas de crecimiento económico del país no se explican únicamente por la carga tributaria o por los permisos para invertir, sino por dificultades más profundas del modelo productivo.

En el plano político, Núñez defendió la unidad de la oposición y valoró los esfuerzos de coordinación entre los partidos del sector. También acusó al Gobierno de intentar dividir a las colectividades opositoras para facilitar la aprobación de sus reformas.

Finalmente, el senador descartó cualquier intento de excluir al Partido Comunista de una futura alianza de centroizquierda y llamó a construir una mayoría amplia para enfrentar la agenda de la actual administración.