Trump confirma ataques contra objetivos militares en Irán y amenaza con “acabar por la vía militar”

Una nueva escalada se abrió entre Estados Unidos e Irán, luego de que el presidente Donald Trump confirmara ataques aéreos contra objetivos militares iraníes, en medio de las tensiones por el control del estrecho de Ormuz y los recientes incidentes contra buques comerciales.

A través de sus redes sociales, el mandatario estadounidense aseguró que las fuerzas de su país bombardearon “instalaciones de almacenamiento de misiles y drones, así como centros de radar costeros” en territorio iraní.

Según Trump, la ofensiva se produjo luego de que Teherán volviera a infringir el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre ambas partes.

“¡Aviones estadounidenses acaban de atacar instalaciones iraníes de almacenamiento de misiles y drones, así como centros de radar costeros, por violar el acuerdo de alto el fuego, otra vez!”, escribió el jefe de la Casa Blanca.

La declaración se da después de los presuntos ataques iraníes contra dos buques comerciales en el estrecho de Ormuz, zona clave para el comercio marítimo internacional y que se mantiene bajo alta tensión por los cruces entre Washington y Teherán.

En esa línea, Trump elevó el tono de sus advertencias y aseguró que Estados Unidos podría avanzar hacia una respuesta militar mayor si Irán no modifica su conducta.

“¡Es muy posible que nunca aprendan! Puede que llegue un momento en el que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar por la vía militar la tarea que hemos iniciado con tanto éxito. Si eso ocurre, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!”, advirtió.

Desde Teherán, el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, respondió apuntando directamente contra Washington. El canciller iraní sostuvo que su país controla todo lo que ocurre en el estrecho de Ormuz durante los próximos 30 días de negociaciones, según la interpretación que Irán hace del memorándum de entendimiento firmado este mes con Estados Unidos.

Araqchi también acusó a la administración estadounidense de incumplir la primera cláusula del acuerdo, que —según afirmó— obliga a Washington a presionar a Israel para que se retire completamente de Líbano.

“Lamentablemente, la entidad sionista continúa con sus ataques aéreos en Líbano. Estados Unidos debe estar a la altura de su responsabilidad, obligar a Israel a que ponga fin a sus ataques y que se retire de las zonas que ocupa en Líbano, porque es la primera cláusula del memorándum”, sostuvo.