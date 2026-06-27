;

Queda en libertad la mujer que protagonizó tenso cruce con Presidente Kast: tribunal revierte cautelar

El caso seguirá siendo investigado por el Juzgado de Garantía de Iquique, que fijó un plazo de 60 días y una nueva audiencia para agosto.

Nelson Quiroz

CAPTURAS - AGENCIA UNO

CAPTURAS - AGENCIA UNO

La mujer que protagonizó un tenso altercado con el Presidente José Antonio Kast durante una actividad oficial en Villarrica recuperó su libertad este sábado, luego de que el Juzgado de Garantía de Iquique resolviera sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por arraigo nacional en una de las causas por estafa que enfrenta.

La imputada fue detenida el pasado jueves, después de que Carabineros la fiscalizara tras el incidente registrado en el Centro Cultural Liquén, donde su hijo rechazó saludar al Mandatario y ambos protagonizaron un intercambio verbal.

Revisa también

ADN

En ese control policial, los funcionarios comprobaron que mantenía dos órdenes de detención vigentes por delitos de estafa, por lo que fue arrestada.

Inicialmente, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó su prisión preventiva en una de las investigaciones, relacionada con una presunta venta fraudulenta de un teléfono celular a través de redes sociales. Según los antecedentes, una víctima transfirió un total de $170 mil por el equipo, que nunca habría sido entregado.

Sin embargo, este sábado se realizó una audiencia telemática ante el Juzgado de Garantía de Iquique por la segunda causa. En esa instancia, el tribunal ordenó su libertad, siempre que no permaneciera privada de libertad por otro procedimiento, y le impuso la medida cautelar de arraigo nacional. Además, fijó un plazo de 60 días para la investigación y programó una audiencia para el próximo 27 de agosto, donde se evaluará un eventual procedimiento abreviado o la prescripción de la causa.

El caso adquirió notoriedad luego del enfrentamiento entre la mujer y el Presidente Kast durante una actividad pública en La Araucanía.

Tras el incidente, la fiscalización policial permitió detectar las órdenes judiciales pendientes, dando inicio al proceso que culminó este sábado con su liberación bajo nuevas medidas cautelares.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad