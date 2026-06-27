Queda en libertad la mujer que protagonizó tenso cruce con Presidente Kast: tribunal revierte cautelar

La mujer que protagonizó un tenso altercado con el Presidente José Antonio Kast durante una actividad oficial en Villarrica recuperó su libertad este sábado, luego de que el Juzgado de Garantía de Iquique resolviera sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por arraigo nacional en una de las causas por estafa que enfrenta.

La imputada fue detenida el pasado jueves, después de que Carabineros la fiscalizara tras el incidente registrado en el Centro Cultural Liquén, donde su hijo rechazó saludar al Mandatario y ambos protagonizaron un intercambio verbal.

En ese control policial, los funcionarios comprobaron que mantenía dos órdenes de detención vigentes por delitos de estafa, por lo que fue arrestada.

Inicialmente, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó su prisión preventiva en una de las investigaciones, relacionada con una presunta venta fraudulenta de un teléfono celular a través de redes sociales. Según los antecedentes, una víctima transfirió un total de $170 mil por el equipo, que nunca habría sido entregado.

Sin embargo, este sábado se realizó una audiencia telemática ante el Juzgado de Garantía de Iquique por la segunda causa. En esa instancia, el tribunal ordenó su libertad, siempre que no permaneciera privada de libertad por otro procedimiento, y le impuso la medida cautelar de arraigo nacional. Además, fijó un plazo de 60 días para la investigación y programó una audiencia para el próximo 27 de agosto, donde se evaluará un eventual procedimiento abreviado o la prescripción de la causa.

El caso adquirió notoriedad luego del enfrentamiento entre la mujer y el Presidente Kast durante una actividad pública en La Araucanía.

Tras el incidente, la fiscalización policial permitió detectar las órdenes judiciales pendientes, dando inicio al proceso que culminó este sábado con su liberación bajo nuevas medidas cautelares.