El video de Eduardo Fuentes sobre delincuencia que despertó reacciones: “No te vi tan preocupado cuando quemaban Chile” / Captura

El periodista de TVN Eduardo Fuentes se tomó un breve momento de su día para lanzar una reflexión en redes sociales.

El hombre central de Buenos días a todos publicó un clip en su cuenta de Instagram donde reflexionó sobre un aspecto en particular que tiene la delincuencia en Chile.

“Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me parece muy curioso y me llama bastante la atención, la forma que tienen los delincuentes para referirse al devenir”, planteó mientras caminaba por las instalaciones del canal público.

“El otro día veía un asalto en un almacén, entraba un flaite y decía: ‘Oe, esto es un asalto y era’. Primero, ¿por qué dice que es un asalto? Si es evidente que si entran unos tipos a la fuerza, premunidos de armas de fuego, es un asalto", explicó.

Luego profundizó en otro aspecto: “El ‘y era’ está muy mal utilizado porque debió haber dicho ‘está sucediendo’, porque el ‘y era’ significa pasado y eso estaba recién comenzando”.

“Me molesta mucho que hablen tan mal. Por eso yo a los delincuentes malnacidos les llamo los malhablados, perdón la expresión”, cerró.

Naturalmente, el registro despertó varias reacciones en la caja de comentarios. “Suerte la tuya que los entiendes, yo tengo que activar los subtítulos” y “¿Qué más les puedes pedir a estas lacras, Eduardo?“, fueron dos réplicas.

En la otra vereda, un usuario de la plataforma de Meta lanzó: “No te vi tan preocupado hace 5 años cuando quemaban el país”.