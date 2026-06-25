Así cambiarán las compras de alimentos y bebidas en 2026, según un estudio internacional / Luis Alvarez

Las compras de alimentos y bebidas seguirán cambiando durante 2026.

Un estudio basado en más de 33 mil entrevistas realizadas en 43 países, entre ellos Chile, concluye que el precio continuará siendo un factor clave, aunque cada vez compartirá protagonismo con el bienestar, la conveniencia y la sostenibilidad.

El informe Trendipedia Consumer Trends 2026, elaborado por Tetra Pak, que identifica las principales tendencias que marcarán las decisiones de los consumidores en un contexto de inflación.

Uno de los hallazgos es que los consumidores están planificando más sus compras. Un 26% cree que la inflación no volverá a niveles normales y un 33% asegura haber reducido el gasto en una categoría de alimentos para destinar más recursos a otra.

El bienestar también gana importancia. La investigación muestra que la preocupación ya no se centra solo en la nutrición, sino también en la salud mental y el equilibrio emocional, aspectos que influyen cada vez más en la elección de productos.

En paralelo, la sostenibilidad sigue siendo relevante, pero los consumidores esperan que las alternativas sean fáciles de adoptar y no impliquen mayores costos. A ello se suma una creciente demanda por soluciones prácticas, como alimentos listos para consumir.

El informe también destacó que las personas buscan experiencias de consumo más atractivas y valoran cada vez más los productos con identidad local y marcas que transmitan autenticidad.

Según Tetra Pak, comprender estas tendencias será fundamental para que la industria de alimentos y bebidas responda a un consumidor que toma decisiones más informadas, compara con mayor frecuencia y busca un equilibrio entre precio, calidad y bienestar.