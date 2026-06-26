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Chilevisión confirma los partidos de dieciseisavos del Mundial 2026 que transmitirá por TV abierta: horario y cómo ver en vivo

Este lunes 29 el canal emitirá los encuentros de Brasil ante Japón y Países Bajos ante Marruecos. No es lo único.

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Chilevisión confirma los partidos de dieciseisavos del Mundial 2026 que transmitirá por TV abierta: horario y cómo ver en vivo

Chilevisión confirma los partidos de dieciseisavos del Mundial 2026 que transmitirá por TV abierta: horario y cómo ver en vivo / Marc Atkins

Las llaves de los 16avos de final del Mundial 2026 todavía no están totalmente definidas, pero hay algo que ya se sabe: los primeros partidos de esa instancia de la Copa Mundial de México, Canadá y Estados Unidos y que se transmitirán por televisión abierta.

Chilevisión confirmó los primeros cuatro partidos de esta etapa que llevará a través de señal abierta y por su aplicación MiCHV. Lo mejor es que dos se podrán disfrutar en el feriado por San Pedro y San Pablo.

El primero de ellos será Brasil frente a Japón el lunes 29 a las 13:00 horas desde Houston, Estados Unidos. Posteriormente, a las 21:00 horas, será el turno de Países Bajos frente a Marruecos que jugarán en Monterrey, México.

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El martes 30, el canal transmitirá los encuentros tanto de Noruega como de Francia, que en ambos casos aún esperan definir a su rival mientras se desarrollan los últimos partidos de la primera fase.

Este viernes 26 de junio, CHV transmitirá un partido imperdible: Uruguay frente a España a partir de las 19:00 horas. El sábado las transmisiones se iniciarán a las 18:30 horas para el partido entre Colombia y Portugal.

Todos los partidos del Mundial se pueden seguir en la señal de DSports en TV cable y la plataforma Paramount+.

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