Catalina Pulido dispara con todo contra mujer clave de la TV chilena: la trató de “cara de laucha” y reveló conflicto

Recientemente Catalina Pulido se sinceró en una entrevista con Patricia Maldonado en el programa de YouTube Frente a Frente. “¿Por qué no te llaman de las teleseries?“, le preguntó, sin filtros, la opinóloga.

“Todos sabemos que hay un monopolio llamado Mega”, partió la invitada. “Y la verdad es que mientras la señora Kena Rencoret esté ahí en el directorio a mí nunca me van a llamar”, explicó.

Según ella, sus posibilidades estarían limitadas a una que otra invitación a algún programa de la señal ubicada en Vicuña Mackenna.

Ambas figuras tendrían historial.

Acorde a la versión de Pulido, después de formar parte de la primera versión del programa Yo Soy, donde también compartió con @lamaldito y nombres como Luis Jara, le ofrecieron un buen contrato para que continuara en el canal privado.

Es más, este último acuerdo, que nunca firmó, le hizo rechazar el rol protagónico que le ofrecía Vicente Sabatini en Las dos Carolinas, una ficción que Chilevisión estrenó en 2014.

“Yo le digo que no (a CHV) y llega esta hueo... (a Mega)”, recordó. “La ‘cara de laucha’, porque tiene como carita de laucha, llega; yo me acuerdo que estaba almorzando y se me heló la sangre. Yo dije: conche..., cagué”, continuó.

“Ahí estuve dos años cesante y después me fui a Intrusos... no sé cómo he sobrevivido en la vida, pero acá estoy”, planteó.