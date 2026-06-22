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Neme da la bienvenida a conocida periodista a Mega: “La que se va sin que la echen vuelve sin que la llamen”

“Me encanta que estés de vuelta”, manifestó el animador.

Sebastián Escares

Neme da la bienvenida a conocida periodista a Mega: “La que se va sin que la echen vuelve sin que la llamen”

Tras una serie de especulaciones, este lunes se confirmó el retorno de una conocida y querida periodista al matinal Mucho Gusto de Mega: Katherine Ibáñez.

Cabe recordar que la comunicadora dejó el programa en abril pasado para asumir nuevos desafíos dentro de la misma señal televisiva.

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No obstante, este lunes se confirmó su retorno al matinal. De hecho, en medio de un despacho, José Antonio Neme le expresó un par de palabras a la periodista.

“Perdón, perdón, voy a hacer una desclasificación acá, a lo mejor algo incómoda, pero lo tengo que decir. Me encanta que la Kathy esté de vuelta. Lo mejor de este canal, la mejor periodista, la mejor editora, la mejor movilera”, lanzó Neme.

En esa misma línea, el animador le confesó: “Yo nunca estuve de acuerdo en que se fuera de este equipo, por eso es que yo le dije, cuando ella se iba a ir, la que se va sin que la echen vuelve sin que la llamen”.

“Porque yo llevo muchos años en esta industria hija mía. Muchos años (...) Me encanta que estés de vuelta”, agregó.

Por su parte, Karen Doggenweiler le expresó: “Tu trabajo, tu talento, tu oficio. Qué bueno, un tremendo aporte, así que estamos todos aquí celebrando tenerte con nosotros y tenerte de vuelta”.

Luego, la propia comunicadora compartió una historia a través de su Instagram en donde confirmó la noticia.

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