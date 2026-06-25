Sernac emite alerta por autos vendidos en Chile con desperfecto técnico: revisa acá el modelo afectado

Esta semana, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para un modelo de vehículo vendido en Chile por una falla técnica en el pretensor del cinturón.

Porsche Chile SPA advirtió de la medida al organismo para los vehículos marca Audi, modelo Q5 , comercializados en el país durante el año 2025. A continuación, una imagen referencial del automóvil:

Sernac Ampliar

El organismo señaló que "en ciertos vehículos Audi Q5, el funcionamiento del pretensor del cinturón de los asientos delanteros, no cumple las especificaciones técnicas para garantizar el correcto funcionamiento”.

“La empresa informa que, de presentarse el defecto, si la sujeción no se mantiene una vez tensado el cinturón, el efecto de retención es menor”, agregó el ente fiscalizador.

De tal forma, en caso de accidente “el ocupante no permanece lo suficientemente sujeto al asiento, lo que el riesgo de sufrir lesiones aumenta”, indicó el Sernac.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

El ente fiscalizador recomienda a los conductores a comprobar si su vehículo se encuentra afecto a la campaña en el sitio web (revisar acá).

De ser el caso, los afectados deben contactarse directamente con la empresa para agendar la reparación del automóvil, la cual tiene una duración aproximada de 5 horas y no implica ningún costo para los afectados. A continuación, los puntos de contacto: