Senadores de oposición entregan propuestas para cambiar la megarreforma del Gobierno: estas son las medidas

Luego de que el Senado aprobara este miércoles la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción Nacional por una estrecha diferencia de 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, la oposición activó sus líneas de coordinación. Los secretarios generales del bloque sostuvieron un encuentro clave este jueves con el fin de unificar posturas y diseñar la estrategia frente a la megarreforma, considerada la iniciativa estrella del gobierno del presidente José Antonio Kast. Los representantes enfatizaron que congelarán sus acciones públicas directas hasta el próximo 6 de julio, fecha límite para ingresar las indicaciones en la Cámara Alta.

A través de un documento formal, el sector criticó que el Ejecutivo intente imponer un diseño impositivo por el margen mínimo de uno o dos votos en la Sala, argumentando que esto solo genera incertezas. Ante la falta de gestos políticos del ministro de Hacienda para abrir una negociación, la oposición delineó un paquete de propuestas alternativas orientadas a resguardar la sostenibilidad fiscal, la productividad y la equidad social.

Las propuestas económicas: Exenciones, evasión y neutralidad fiscal

El eje central de la contrapropuesta de la oposición radica en la urgencia de establecer compensaciones fiscales permanentes. El bloque argumenta que el diseño original del Ejecutivo genera una severa pérdida de recaudación debido a beneficios como la rebaja de la tasa corporativa a un 23%, la eliminación del impuesto a las ganancias de capital y la repatriación de fondos.

Alineándose con las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para avanzar hacia la “neutralidad fiscal” del proyecto, el sector propone tres herramientas recaudatorias sustitutivas:

Revisión de privilegios: Eliminar de forma selectiva aquellas exenciones tributarias de baja efectividad para recuperar ingresos públicos.

Eliminar de forma selectiva aquellas para recuperar ingresos públicos. Control de la informalidad: Aplicar medidas estrictas para reducir los índices de evasión y elusión fiscal dentro del marco normativo que rige actualmente en el país.

Aplicar medidas estrictas para dentro del marco normativo que rige actualmente en el país. Plan a mediano plazo: Estudiar e implementar nuevos mecanismos técnicos que logren elevar de forma efectiva la recaudación en el corto y mediano plazo.

De forma paralela, la oposición propuso eliminar el crédito tributario al empleo propuesto por el Gobierno —al que califican de poco focalizado y con impactos inciertos— y proponen en su lugar el fortalecimiento directo del Subsidio Único al Empleo.

Alertas por seguridad, medio ambiente e inconstitucionalidad

La propuesta alternativa detalla además una serie de alarmas institucionales frente a lo que consideran retrocesos regulatorios peligrosos. En primer lugar, la oposición advirtió que la norma de repatriación de capitales es altamente riesgosa, acusando que podría transformarse en una puerta abierta para el lavado de activos del crimen organizado. Asimismo, acusaron que el diseño de la invariabilidad tributaria presenta serios vicios de inconstitucionalidad.

En materia regulatoria y de inversión, el bloque manifestó su total rechazo a las disposiciones que debilitan el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Específicamente, las propuestas de la oposición apuntan a frenar la invalidación administrativa de carácter ambiental, evitar que el Estado pague indemnizaciones o compensaciones a privados por proyectos que hayan sido rechazados, e impedir que se pongan trabas a la participación de la ciudadanía o se reduzcan los plazos legales para los reclamos.

Finalmente, insistirán ante la mesa del Senado para que el capítulo destinado exclusivamente al apoyo de la reconstrucción en las regiones de Biobío, Ñuble y Valparaíso sea tramitado en una iniciativa legislativa separada, comprometiendo su voto a favor inmediato para que las familias damnificadas dejen de esperar el desenlace de la controversia tributaria.