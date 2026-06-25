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Pasó 10 meses prófugo: capturan en Quilicura a prófugo condenado por delito sexual contra mayor de 14 años

El hombre, de 52 años, fue localizado mientras trabajaba en una empresa de la comuna y deberá cumplir una pena de tres años de presidio.

Martín Neut

10 DE MAYO DE 2024 / SANTIAGO FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO

10 DE MAYO DE 2024 / SANTIAGO FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO / Diego Martin

Carabineros detuvo en Quilicura a un hombre de 52 años que se mantenía prófugo de la justicia por una condena por delito sexual contra una mayor de 14 años.

El procedimiento fue realizado por la Sección de Búsqueda de Prófugos del Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), en coordinación con la Fiscalía Local Santiago Norte.

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De acuerdo con la información policial, el sujeto registraba una orden de detención vigente desde el 29 de agosto de 2025, emanada por el 2° Juzgado de Garantía de Santiago, y se mantuvo 293 días evadiendo a la justicia.

Las diligencias investigativas incluyeron labores de análisis, rastreo y búsqueda en distintas comunas de la región Metropolitana, lo que permitió establecer su paradero en una empresa de Quilicura, donde se encontraba trabajando al momento de ser ubicado.

10 meses prófugo

El teniente del SEBV, Fabián Lagos, señaló que “en el marco de un proceso investigativo llevado a cabo en conjunto con el Ministerio Público, lograron la ubicación y posterior captura de un sujeto mayor de edad”, quien “se mantuvo prófugo de la justicia por más de 10 meses”.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición del tribunal para cumplir una pena de tres años de presidio.

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