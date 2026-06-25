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Hallan cuerpo en quebrada de Putaendo en medio de búsqueda de adolescente desaparecido en Santa María

Carabineros encontró un cuerpo en el sector de la cuesta del Manzano durante diligencias por un menor desaparecido. Aún no se confirma identidad.

Martín Neut

Gonzalo Pérez

Hallan cuerpo en quebrada de Putaendo durante búsqueda de adolescente desaparecido

Hallan cuerpo en quebrada de Putaendo durante búsqueda de adolescente desaparecido

02:31

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Carabineros encontró este jueves un cuerpo sin vida en una quebrada del sector de la cuesta del Manzano, en la comuna de Putaendo, en el marco de la búsqueda de un adolescente de 17 años desaparecido desde el martes en Santa María, región de Valparaíso.

El procedimiento se desarrolló con apoyo de unidades especializadas del Laboratorio de Criminalística del Valle de Aconcagua, en una investigación que partió como presunta desgracia y que hoy es tratada como un posible secuestro con homicidio de Anthony Maldonado Herrera.

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Una persona adulta se habría acercado a Carabineros para confesar que su hijo mantenía rencillas previas con el joven desaparecido y habría confesado su presunta participación.

“Se encontró un cuerpo”

El prefecto de Aconcagua, Manzur Abutom, explicó el despliegue policial en el sector. “Carabineros toma conocimiento de este hecho y comienza la investigación inmediatamente con personal SIP de la 2º comisaría de San Felipe (…) Ahora viene en camino también el OS9 y el laboratorio criminalística de Carabineros. Tenemos 12 personas de interés”, indicó.

El fiscal de San Felipe, Benjamín Santibáñez, confirmó el hallazgo del cuerpo, pero llamó a la cautela respecto a su identidad.

“Se encontró un cuerpo que probablemente puede ser el del joven desaparecido (…) mientras no tengamos una autopsia que nos permita determinar la identidad, no estamos en condiciones de asegurar o descartar que sea la persona que se está buscando”, señaló.

La Fiscalía mantiene diligencias en curso para establecer la identidad del cuerpo y eventuales responsabilidades en el caso, que sigue bajo investigación.

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