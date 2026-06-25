Ola de calor en España deja 212 muertes atribuibles a altas temperaturas en solo cuatro días

España registró 212 muertes atribuibles a las altas temperaturas durante la primera ola de calor del año, que comenzó el domingo 21 de junio y comenzó a remitir este jueves 25, según estimaciones del sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, conocido como MoMo.

De acuerdo con los datos preliminares, el mayor impacto se produjo durante los últimos cuatro días, en medio de un episodio extremo que afectó a gran parte del país. El miércoles fue la jornada con mayor sobremortalidad, con cerca de la mitad de los casos estimados, mientras que el lunes y martes estuvieron entre los días de junio más calurosos registrados en España desde 1950, según la Agencia Estatal de Meteorología.

El Centro Nacional de Epidemiología, organismo que gestiona el sistema MoMo, advirtió que estas cifras deben ser tomadas con cautela, ya que corresponden a una proyección estadística. Es decir, el sistema no contabiliza muertes reales confirmadas, sino que cruza la mortalidad diaria observada con la esperada para el mismo periodo y las temperaturas registradas.

Según explicó a EFE la científica del CNE Diana Gómez, será necesario esperar alrededor de una semana para que los datos sean más estables. Pese a ello, los primeros antecedentes muestran un “subidón importante” en los últimos días de junio, mes que acumula de forma provisional 380 defunciones atribuibles al calor, más de la mitad concentradas en esta ola de calor.

El fenómeno golpeó principalmente a la población más vulnerable. De las muertes estimadas por MoMo durante este episodio, 200 corresponden a personas mayores de 65 años, y 148 de ellas eran mayores de 85 años.

La ola de calor comenzó a remitir este jueves, con un descenso térmico en varias zonas del oeste y centro peninsular. Sin embargo, Aemet advirtió que en el Mediterráneo y Baleares las temperaturas no presentarían grandes cambios, por lo que el calor intenso podría mantenerse durante el fin de semana.

Como antecedente, el Ministerio de Sanidad español informó que en 2025 el sistema MoMo estimó 3.832 muertes atribuibles al calor entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre, un 87,6% más que en 2024.