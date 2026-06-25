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“Cuando metí el gol recordé todo lo que había pasado... A mi mamá y papá los veo cada un mes”

Felipe Raipán le entregó el triunfo a Colo Colo con una anotación al último partido del partido. El canterano destacó el apoyo de su familia para llegar a este momento.

Lucas San Martín

FOTO: ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

FOTO: ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Felipe Raipán se transformó en el nuevo héroe de Colo Colo. El ‘Cacique’ venció por 3 a 2 a O’Higgins con un gol agónico del canterano albo.

El delantero de 16 años convirtió su primer gol en el profesionalismo con un potente cabezazo para batir a Omar Carabalí y sentenciar el partido.

“Fue mucho trabajo para llegar a esto. Mi familia siempre me está apoyando y cumplir un sueño más, es darle mucha alegría a ellos”, declaró Raipán en conversación con TNT Sports.

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Cuando metí el gol recordé todo lo que había pasado, que había dejado mi familia. A mi mamá la veo cada un mes, a mi papá también. No tengo tantas palabras. Son muchas emociones”, recordó el goleador del partido.

Raipán, quien nació en marzo del 2010, habló sobre la importancia de tener a Arturo Vidal dentro del plantel y que significa para él compartir con él. “Aporta mucho. A Arturo yo lo vi en la tele diciendo que nunca iba a poder jugar con él. Ahora estoy con él, todo es un sueño”, contó.

“Agradecer a los profes del club y a mis compañeros que siempre me están apoyando. También a todos los miembros de mi familia, a mi polola y a mi tío. Y por supuesto que a mi papá, mamá y hermano que los amo mucho”, cerró un emocionado Felipe Raipán después de su noche soñada en el Monumental.

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