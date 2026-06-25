Ortiz estalla contra el arbitraje y lanza un fuerte reclamo: “Lo dijo Garnero, Gago y ahora lo digo yo”

Colo Colo se quedó con un agónico triunfo por 3-2 ante O’Higgins en su segundo duelo por la Copa Chile 2026. Tras dominar el primer tiempo, el “Cacique” vio cómo la visita igualó el marcador, hasta que en los descuentos apareció Felipe Raipán, de 16 años, para marcar el gol de la victoria en el Estadio Monumental.

Pese al triunfo, el técnico de los albos, Fernando Ortiz, no ocultó su malestar al final del encuentro y lanzó una dura crítica contra el arbitraje. “Lo dijo una vez Garnero, lo dijo Gago, ahora lo digo yo. Las cosas que se comunican y la forma en que se expresan no es la correcta”, dijo a TNT Sports, al ser consultado por su molestia con el cuarto árbitro Alejandro Molina.

“Yo entiendo y considero que es un juego, pero ya van reiteradas ocasiones en que no es la adecuada, eso me enojó. Yo puedo decir, ellos no pueden decir, entonces que el respeto sea mutuo, espero que se entienda", agregó.

Respecto al desarrollo del partido, Ortiz explicó la reacción que tuvo O’Higgins y que casi priva a su equipo del triunfo. “No quiero decir exceso de confianza, pero sí es un gran rival al que enfrentamos. Si no estamos concentrados al cien por ciento, a veces pasan estas cosas. Pequeños errores y en el momento en que ellos juegan, juegan bien”, afirmó.

El estratega argentino también tuvo palabras para Felipe Raipán y explicó cómo trabaja para darle confianza a los jugadores jóvenes. “Estando encima, hablando con la gente encargada desde abajo, tener diálogo permanente, que ellos entiendan que si hacen un buen papel en su categoría, van a tener la posibilidad en Primera División. Ellos lo saben y lo aprovechan", señaló.

Por último, el entrenador de Colo Colo evitó referirse a la sanción de cuatro partidos que recibió Javier Correa. “No me meto en esas cosas, porque no soy quien para opinar”, sentenció.