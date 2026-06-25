;

Ortiz estalla contra el arbitraje y lanza un fuerte reclamo: “Lo dijo Garnero, Gago y ahora lo digo yo”

El entrenador de Colo Colo no ocultó su malestar tras el agónico triunfo ante O’Higgins por la Copa Chile.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Colo Colo se quedó con un agónico triunfo por 3-2 ante O’Higgins en su segundo duelo por la Copa Chile 2026. Tras dominar el primer tiempo, el “Cacique” vio cómo la visita igualó el marcador, hasta que en los descuentos apareció Felipe Raipán, de 16 años, para marcar el gol de la victoria en el Estadio Monumental.

Pese al triunfo, el técnico de los albos, Fernando Ortiz, no ocultó su malestar al final del encuentro y lanzó una dura crítica contra el arbitraje. “Lo dijo una vez Garnero, lo dijo Gago, ahora lo digo yo. Las cosas que se comunican y la forma en que se expresan no es la correcta”, dijo a TNT Sports, al ser consultado por su molestia con el cuarto árbitro Alejandro Molina.

Revisa también:

ADN

“Yo entiendo y considero que es un juego, pero ya van reiteradas ocasiones en que no es la adecuada, eso me enojó. Yo puedo decir, ellos no pueden decir, entonces que el respeto sea mutuo, espero que se entienda", agregó.

Respecto al desarrollo del partido, Ortiz explicó la reacción que tuvo O’Higgins y que casi priva a su equipo del triunfo. “No quiero decir exceso de confianza, pero sí es un gran rival al que enfrentamos. Si no estamos concentrados al cien por ciento, a veces pasan estas cosas. Pequeños errores y en el momento en que ellos juegan, juegan bien”, afirmó.

El estratega argentino también tuvo palabras para Felipe Raipán y explicó cómo trabaja para darle confianza a los jugadores jóvenes. “Estando encima, hablando con la gente encargada desde abajo, tener diálogo permanente, que ellos entiendan que si hacen un buen papel en su categoría, van a tener la posibilidad en Primera División. Ellos lo saben y lo aprovechan", señaló.

Por último, el entrenador de Colo Colo evitó referirse a la sanción de cuatro partidos que recibió Javier Correa. “No me meto en esas cosas, porque no soy quien para opinar”, sentenció.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad