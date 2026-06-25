Excampeón con la U relata cómo vivió el terremoto en Venezuela: “Pensé que era en Chile y luego se empezó a mover súper fuerte”

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron este miércoles la zona central de Venezuela. Hasta el momento, las autoridades han informado al menos 164 personas fallecidas y más de 970 heridas, además de importantes daños estructurales en diversas ciudades, incluida la capital, Caracas.

Precisamente en Caracas se encuentra el exfutbolista chileno Jorge “Maravilla” Guzmán, bicampeón del Torneo Nacional con Universidad de Chile y actual integrante del cuerpo técnico de Caracas FC.

En conversación con ADN Deportes, el exdelantero nacional relató cómo vivió el terremoto en Venezuela y describió los daños que dejó el movimiento telúrico en la capital del país.

“Este miércoles tuvimos partido por la Copa Venezuela y el terremoto fue cinco minutos después de que terminara el partido. Estábamos en la oficina técnica y de repente me suena una alarma en el teléfono. Yo todavía conservo mi número de Chile, entonces pensé que el terremoto era en Chile, pero luego todo se empezó a mover súper fuerte”, partió señalando “Maravilla” Guzmán.

“Como buen chileno, me reí un poco, porque vi la cara de asustado de mis compañeros. Yo salí de la oficina caminando. Pero sí, fue muy fuerte, se movió bastante el centro de entrenamiento donde jugamos el partido”, comentó el otrora atacante de la U, Deportes Temuco, Coquimbo Unido y Santiago Wanderers, entre otros clubes.

Sobre las consecuencias del terremoto en Caracas, el exfutbolista explicó: “Se cayeron varios edificios, muchos lugares quedaron dañados, la gente estaba asustada porque acá no están acostumbrados a este tipo de situaciones. Dentro de todo, varios sectores se mantuvieron con luz y con internet, pero igual había preocupación de que pudiera haber alguna réplica”.

Además, Guzmán indicó que su familia se encontraba en el mismo lugar que él cuando ocurrió el terremoto. “Gracias a Dios mi señora y mi hija fueron a ver el partido que jugamos, así que pude saber rápidamente que estaban bien”, agregó.

Por último, el ex U. de Chile mencionó que su domicilio no sufrió daños de mayor consideración a raíz del terremoto. “Llegamos a la casa y todo bien, no se cayó ningún vaso. Solo estaban abiertos los cajones y las puertas de los closets, pero no se rompió nada”, concluyó.