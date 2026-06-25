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Al menos 164 muertos y casi 1.000 heridos por terremotos en Venezuela

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó un nuevo balance tras los dos potentes sismos que sacudieron al país durante la tarde del miércoles.

Información de

DW

Cristóbal Álvarez

CARACAS, VENEZUELA - JUNE 24: First responders attend a damaged building at Los Palos Grandes after a magnitude 7.2 earthquake struck Venezuela and other regions in the Caribbean on June 24, 2026 in Caracas, Venezuela. According to the U.S. Geological Survey (USGS), the main earthquake was followed by a 7.5-magnitude aftershock less than a minute later; although some buildings collapsed, the number of victims remains unknown. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)

CARACAS, VENEZUELA - JUNE 24: First responders attend a damaged building at Los Palos Grandes after a magnitude 7.2 earthquake struck Venezuela and other regions in the Caribbean on June 24, 2026 in Caracas, Venezuela. According to the U.S. Geological Survey (USGS), the main earthquake was followed by a 7.5-magnitude aftershock less than a minute later; although some buildings collapsed, the number of victims remains unknown. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images) / Edilzon Gamez

Los devastadores terremotos que sacudieron varias regiones de Venezuela han dejado hasta ahora 164 muertos y 971 heridos, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 162 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles a su país, donde aseguró se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

“Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)” , afirmó la mandataria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Luego de los dos terremotos más fuertes desde el año 1900 este miércoles, se han registrado unas 30 réplicas, precisó Rodríguez. Un primer balance de las autoridades hablaba de 32 muertos y más de 700 heridos.

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