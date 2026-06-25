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AUDIO. Declaran Alerta Roja en la Provincia de Arica por violento incendio forestal

Las autoridades regionales hicieron un llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Gonzalo Miranda

Nayadet Oyarzun

Declaran Alerta Roja en la Provincia de Arica por incendio forestal de alta severidad

Declaran Alerta Roja en la Provincia de Arica por incendio forestal de alta severidad

01:10

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Una compleja emergencia ambiental y de seguridad se registra en el norte del país. La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota, ha determinado declarar Alerta Roja para la Provincia de Arica debido a un incendio forestal activo.

La medida técnica, que se tomó en base a los antecedentes e informes proporcionados en terreno por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), entra en vigencia de forma inmediata y se mantendrá activa de manera indefinida, hasta que las condiciones del siniestro y su control así lo ameriten.

La activación de la Alerta Roja responde directamente a la extensión y severidad del evento, lo que ha obligado a escalar los protocolos de emergencia para evitar una afectación mayor en la zona.

Bajo esta condición, se ha ordenado de forma prioritaria:

  • El reforzamiento inmediato de los equipos que ya se encuentran combatiendo el fuego en primera línea, pertenecientes a las brigadas de CONAF y unidades del Cuerpo de Bomberos.
  • El apoyo logístico adicional de los estamentos que componen el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED).

Estado de la Emergencia: Las autoridades regionales hicieron un llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a facilitar el libre desplazamiento de los vehículos de emergencia que se dirigen al sector afectado.

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