El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Declaran Alerta Roja en la Provincia de Arica por incendio forestal de alta severidad

Una compleja emergencia ambiental y de seguridad se registra en el norte del país. La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota, ha determinado declarar Alerta Roja para la Provincia de Arica debido a un incendio forestal activo.

La medida técnica, que se tomó en base a los antecedentes e informes proporcionados en terreno por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), entra en vigencia de forma inmediata y se mantendrá activa de manera indefinida, hasta que las condiciones del siniestro y su control así lo ameriten.

La activación de la Alerta Roja responde directamente a la extensión y severidad del evento, lo que ha obligado a escalar los protocolos de emergencia para evitar una afectación mayor en la zona.

Bajo esta condición, se ha ordenado de forma prioritaria:

El reforzamiento inmediato de los equipos que ya se encuentran combatiendo el fuego en primera línea, pertenecientes a las brigadas de CONAF y unidades del Cuerpo de Bomberos .

y unidades del . El apoyo logístico adicional de los estamentos que componen el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED).

Estado de la Emergencia: Las autoridades regionales hicieron un llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a facilitar el libre desplazamiento de los vehículos de emergencia que se dirigen al sector afectado.