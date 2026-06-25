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Prisión preventiva para últimos dos implicados en encerrona que terminó con muerte de niño de 12 años en San Bernardo

El Tribunal ordenó la medida cautelar más gravosa contra dos imputados del caso, sumando seis formalizados por el violento asalto. La investigación sigue en curso.

Martín Neut

Formalización de presuntos responsables en fallecimiento de menor tras encerrona

Formalización de presuntos responsables en fallecimiento de menor tras encerrona / Hans Scott

Los dos últimos detenidos por la encerrona en San Bernardo que terminó con la muerte de Alejandro, un niño de 12 años, quedaron en prisión preventiva. Se trata de un joven de 18 años que se entregó voluntariamente a las autoridades y de otro imputado de 23 años, quien fue capturado en Puente Alto.

Con esta resolución, ya son seis los integrantes de la banda formalizados por su presunta participación en el crimen.

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Durante la audiencia, el tribunal determinó que ambos representan un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas, además de existir riesgo de fuga, por lo que decretó la medida cautelar más gravosa y fijó un plazo de investigación de 120 días.

Tuvieron un “rol importante”

Carabineros informó que ambos imputados tuvieron un “rol importante” en los delitos atribuidos a la banda y que reconocieron su participación en los hechos.

El grupo delictual está integrado por dos adolescentes de 17 años y cuatro adultos, quienes permanecen bajo internación provisoria y prisión preventiva, respectivamente.

El caso ocurrió la madrugada del martes, cuando la banda protagonizó una encerrona para sustraer un vehículo familiar.

En medio del asalto, Alejandro no alcanzó a descender del automóvil y fue arrastrado por los antisociales, sufriendo lesiones de gravedad que terminaron provocándole la muerte.

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