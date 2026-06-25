Nace nueva pareja en la farándula con romántica declaración: “Me hace sacar mi esencia real”

En la última emisión de Fiebre de Baile, una conocida y querida participante confirmó su romance con el hermano de un reconocido exfutbolista.

Disley Ramos confirmó su relación con Claudio Valdivia luego de ser consultada al respecto.

“Usted avanzó muy rápido con (Luis) Mago Jiménez. ¿Qué pasa con Claudio, que lo tiene en el clóset? ¿Qué le falta a Claudio?”, le preguntaron.

“Con Luis avanzamos rápido porque estábamos en un contexto distinto, que es el encierro, donde las emociones se viven a mil: un día se siente como una semana y las emociones se intensifican. Por lo tanto, creo que lo que rápido empieza, rápido termina”, comentó.

“Por eso me he tomado el tiempo con Claudio para conocerlo bien, pero creo que tiene todas las características y él, hoy en día, sí me hace brillar y sacar mi esencia real”, agregó.

Diana Bolocco, visiblemente emocionada, celebró el anuncio de Disley y le preguntó si la relación “tiene nombre”.

“No, pero en este minuto es mi pareja y no estoy conociendo a nadie más”, confirmó Disley Ramos.