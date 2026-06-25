Alerta laboral en Chile: El 82% de los trabajadores sufre problemas de salud que afectan su productividad

Un preocupante panorama respecto a la salud de la fuerza laboral en Chile fue revelado recientemente. Un análisis realizado por la healtech de prevención en salud, GoMind, a más de 1.000 empleados de diversas empresas, evidenció que el 82% de los trabajadores chilenos presenta al menos dos factores de riesgo simultáneos en su salud, una realidad que impacta directamente en su rendimiento y productividad laboral.

Los factores analizados (que incluyen estrés, sedentarismo, problemas de sueño y exceso de peso) ya no son vistos solo como un problema de bienestar personal, sino como una crisis silenciosa que afecta el corazón de las organizaciones.

El estudio muestra una estrecha relación entre el estado físico y mental de las personas y su capacidad de desempeño en sus puestos de trabajo. Entre los principales hallazgos destacan:

Exceso de peso: El 82,7% de los colaboradores presenta indicios de sobrepeso u obesidad.

El de los colaboradores presenta indicios de sobrepeso u obesidad. Déficit de sueño: El 54,8% duerme menos de siete horas diarias.

El duerme menos de siete horas diarias. Sedentarismo: El 60,9% registra niveles insuficientes de actividad física.

El registra niveles insuficientes de actividad física. Salud mental en riesgo: Un 21,2% de los evaluados muestra indicadores compatibles con un probable trastorno de salud mental, manifestado en problemas de concentración, estrés persistente y baja confianza personal.

“Durante años las empresas han entendido la salud como un beneficio complementario, pero los datos muestran que hoy es un factor estratégico para la productividad y la sostenibilidad de los negocios”, señala Carolina Guajardo, CEO de GoMind.

Un impacto directo al bolsillo de las empresas

El análisis destaca que estos factores no vienen solos. La combinación de sedentarismo, sobrepeso y mala alimentación se traduce en mayor fatiga, mientras que el combo de estrés e insomnio dispara los errores cognitivos y los conflictos interpersonales.

Desde la perspectiva económica, el costo es altísimo. GoMind estima que estos problemas de salud física y mental generan pérdidas de productividad de entre US$6.000 y US$12.000 anuales por trabajador (aproximadamente entre 5,6 y 11,2 millones de pesos chilenos), dependiendo de la gravedad de los factores.

Frente a este escenario, los especialistas coinciden en que las empresas deben dar un giro urgente hacia la prevención, promoviendo hábitos saludables, apoyo psicológico y una cultura enfocada en el bienestar integral.

“Las organizaciones que invierten en la salud de sus equipos no solo mejoran la calidad de vida de las personas. También fortalecen la productividad, reducen el ausentismo y aumentan la retención de talento”, concluye Guajardo.