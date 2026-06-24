Gobierno ingresa con suma urgencia proyecto que crea bono mensual de $30 mil por hijo: revisa quiénes podrían acceder al beneficio

El Gobierno ingresó al Congreso con suma urgencia el proyecto de ley que crea un bono mensual de $30 mil por cada hijo o hija de entre 0 y 13 años para familias que pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

La iniciativa fue uno de los anuncios realizados por el Presidente José Antonio Kast en su última Cuenta Pública y busca entregar un apoyo económico extraordinario a los hogares con niños, en medio del alza del costo de la vida.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, explicó que el beneficio considera “30.000 por cada niño de 0 hasta 13 años para las familias del 80% más vulnerables del país”.

“Porque cada niño cuenta”

“Porque sabemos que el costo de vida sigue siendo una preocupación para muchas familias, hoy ingresamos al Congreso un proyecto de ley que entregará una ayuda extraordinaria para darles un respiro y apoyar su presupuesto familiar”, afirmó la secretaria de Estado.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social indicaron que la propuesta apunta a fortalecer el presupuesto de las familias con una ayuda directa por cada niño beneficiario.

El proyecto ahora deberá ser revisado y debatido en el Congreso. “Porque cada niño cuenta, porque cada familia importa”, cerró Wulf.