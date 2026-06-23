Por hasta 12 horas: confirman cortes de agua en Santiago para este martes 23 de junio en 2 comunas de la RM

Nuevos cortes de agua afectarán a la capital. Así lo comunicó Aguas Andinas, quienes confirmaron interrupciones a partir de la tarde de este martes 23 de junio en dos comunas de la región Metropolitana.

De acuerdo a lo informado por la empresa, la suspensión del servicio se debe a: cambios de válvulas y renovación de redes en distintas zonas.

Cabe señalar que los cortes de agua son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas.

En tanto, se espera que las interrupciones se extiendan por hasta 12 horas en ciertas zonas. A continuación, el detalle:

La Florida: desde las 15:00 horas de este martes hasta las 03:00 horas del miércoles 24 de junio.

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Pedro Aguirre Cerda: desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas.