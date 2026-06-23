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Nevados de Chillán sube a Alerta Amarilla: Sernageomin refuerza vigilancia del complejo volcánico en Ñuble

Sernageomin activó monitoreo reforzado y autoridades llaman a la calma, asegurando que no hay riesgo directo para la población.

Nelson Quiroz

Nicolás Medina

07 de abril de 2018/CHILLAN El volcán Nevados de Chillán presenta pulsos eruptivos durante las horas de la mañana. El Nevados de Chillán se encuentra con alerta naranja, decretada por el SERNAGEOMIN, desde la jornada del jueves 5 de abril, tras la creciente actividad y eruptiva que ha presentado. FOTO: HANS SCOTT / AGENCIAUNO

07 de abril de 2018/CHILLAN El volcán Nevados de Chillán presenta pulsos eruptivos durante las horas de la mañana. El Nevados de Chillán se encuentra con alerta naranja, decretada por el SERNAGEOMIN, desde la jornada del jueves 5 de abril, tras la creciente actividad y eruptiva que ha presentado. FOTO: HANS SCOTT / AGENCIAUNO / Hans Scott

El Complejo Volcánico Nevados de Chillán, en la región de Ñuble, fue puesto en Alerta Amarilla tras una decisión técnica del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), lo que implica un aumento en la vigilancia del sistema debido a cambios en su comportamiento interno.

Desde el Gobierno, el delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, informó que se mantiene un monitoreo constante junto a los organismos técnicos y llamó a la tranquilidad de la población.

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07 de abril de 2018/CHILLAN El volcán Nevados de Chillán presenta pulsos eruptivos durante las horas de la mañana. El Nevados de Chillán se encuentra con alerta naranja, decretada por el SERNAGEOMIN, desde la jornada del jueves 5 de abril, tras la creciente actividad y eruptiva que ha presentado. FOTO: HANS SCOTT / AGENCIAUNO / Hans Scott

“Como Gobierno queremos informar que mantenemos monitoreo constante de esta situación, además de la coordinación de los distintos organismos técnicos”, señaló la autoridad, agregando que “en ningún caso la población se va a ver afectada por esta decisión”.

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Sepúlveda precisó además que existe un perímetro de exclusión de un kilómetro alrededor del cráter Nicanor, dentro del complejo volcánico, y reiteró el llamado a informarse por canales oficiales como Senapred y la Delegación Presidencial.

La medida fue adoptada tras el registro de emisiones de gases y material piroclástico, antecedentes que, según especialistas, evidencian una fase de inestabilidad del sistema volcánico.

La académica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Matilde Basso, explicó que estos fenómenos son consistentes con una mayor actividad interna. “Las emisiones de gases y de material piroclástico son una clara señal de esta fase de inestabilidad”, señaló, agregando que se requiere “un monitoreo más estrecho y una evaluación permanente de la evolución del volcán”.

Basso advirtió que el Nevado de Chillán es un sistema activo con comportamiento variable, por lo que podrían registrarse “explosiones de baja a moderada intensidad” o bien una disminución de la actividad, dependiendo de su evolución.

En esa línea, Sernageomin recordó que el volcán es considerado de alto riesgo y ha presentado ciclos eruptivos recientes entre 2016 y 2022, con actividad concentrada en el sector de Las Termas, cercano a zonas turísticas como Las Trancas.

Pese al aumento del nivel de alerta, las autoridades recalcaron que la vigilancia del macizo se mantiene activa las 24 horas del día y que no existe, por ahora, una amenaza directa para la población.

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