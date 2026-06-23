Tarotista chileno echa al agua a selección que estaría haciendo brujería para ganar en el Mundial 2026: “Funciona”

Esta semana, el tarotista Álvaro Berríos, conocido como el Sultán de México, volvió a hablar sobre el Mundial 2026, que actualmente se está desarrollando entre México, Estados Unidos y Canadá.

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, el hombre cercano a las artes místicas conversó con Juan Andrés Salfate y el exfutbolista Kike Acuña, momento en que recibió una pregunta clave.

“Yo quería preguntar si es una fake news lo que está pasando con Ghana”, lanzó una voz detrás de cámaras. “¿Ghana estaría o no haciendo brujería?”.

“¡Hay fotos! Esto es verdad, lo que van a ver en estos momentos”, respaldó el otrora conductor de Expediente S. “Su religión base incluye ocupar entidades poderosísimas”, agregó mientras se mostraban capturas de hinchas con polvos extraños en el estadio.

El Sultán lanzó un par de cartas sobre la mesa y no dudó. “Mira, las cartas yo creo que me muestran un sí rotundo, porque aparece un tres de espadas, que es la carta del corazón roto, y aparece la carta del colgado, de inmediato”, mostró.

Luego añadió: “Tampoco hay que extrañarse, porque las culturas africanas trabajan todo lo que es la magia negra, todo lo que es la santería, el vudú. De hecho, a través de la magia negra se liberan de la esclavitud. Es un ritual bien poderoso".

“Yo creo que Ghana sí está ocupando la magia, como también lo hacen muchos equipos brasileños cuando uno los va a visitar allá, ponen atrás de los arcos una macumba“, explicó.

“¿Funciona?”, le preguntaron. “Sí, funciona”, afirmó Berríos.

Cabe recordar que en su primer partido de la fase actual Ghana venció a Panamá por 1 a 0. Este martes se enfrenta a Inglaterra, combinado que también resultó victorioso en su debut contra Croacia (4-2) en el Grupo L.