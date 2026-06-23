;

Tarotista chileno echa al agua a selección que estaría haciendo brujería para ganar en el Mundial 2026: “Funciona”

“¡Hay fotos! Esto es verdad, lo que van a ver en estos momentos”, lanzó Juan Andrés Salfate.

Javier Méndez

Tarotista chileno echa al agua a selección que estaría haciendo brujería para ganar en el Mundial 2026: “Funciona”

Esta semana, el tarotista Álvaro Berríos, conocido como el Sultán de México, volvió a hablar sobre el Mundial 2026, que actualmente se está desarrollando entre México, Estados Unidos y Canadá.

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, el hombre cercano a las artes místicas conversó con Juan Andrés Salfate y el exfutbolista Kike Acuña, momento en que recibió una pregunta clave.

“Yo quería preguntar si es una fake news lo que está pasando con Ghana”, lanzó una voz detrás de cámaras. “¿Ghana estaría o no haciendo brujería?”.

“¡Hay fotos! Esto es verdad, lo que van a ver en estos momentos”, respaldó el otrora conductor de Expediente S. “Su religión base incluye ocupar entidades poderosísimas”, agregó mientras se mostraban capturas de hinchas con polvos extraños en el estadio.

Revisa también:

ADN

El Sultán lanzó un par de cartas sobre la mesa y no dudó. “Mira, las cartas yo creo que me muestran un sí rotundo, porque aparece un tres de espadas, que es la carta del corazón roto, y aparece la carta del colgado, de inmediato”, mostró.

Luego añadió: “Tampoco hay que extrañarse, porque las culturas africanas trabajan todo lo que es la magia negra, todo lo que es la santería, el vudú. De hecho, a través de la magia negra se liberan de la esclavitud. Es un ritual bien poderoso".

Yo creo que Ghana sí está ocupando la magia, como también lo hacen muchos equipos brasileños cuando uno los va a visitar allá, ponen atrás de los arcos una macumba“, explicó.

“¿Funciona?”, le preguntaron. “Sí, funciona”, afirmó Berríos.

Cabe recordar que en su primer partido de la fase actual Ghana venció a Panamá por 1 a 0. Este martes se enfrenta a Inglaterra, combinado que también resultó victorioso en su debut contra Croacia (4-2) en el Grupo L.

Mira el live completo a continuación:

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad